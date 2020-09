Il secondo smartphone pieghevole di Royole sarà anche il più economico (Di martedì 22 settembre 2020) (foto: Royole)Nel 2019, Royole aveva giocato d’anticipo su Samsung presentando lo smartphone che era passato alla storia come il primo pieghevole di sempre. Di certo il risultato era poco entusiasmante, con una scheda tecnica semplice e una qualità costruttiva discutibile, ma sembra che la società cinese abbia imparato dal passato, e con FlexiPai 2 5G mette sul piatto una soluzione che promette bene e che parte da un prezzo molto interessante. Per ora pensata soltanto per il mercato cinese, la seconda versione di FlexiPai parte dalla presenza dell’ottimo system on chip Snapdragon 865, già predisposto alla navigazione 5G, e lo accompagna a 8 o 12 gb di ram e a una memoria interna da 256 o 512 gb. La struttura prevede un’apertura e chiusura del display verso l’esterno come ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) (foto:)Nel 2019,aveva giocato d’anticipo su Samsung presentando loche era passato alla storia come il primodi sempre. Di certo il risultato era poco entusiasmante, con una scheda tecnica semplice e una qualità costruttiva discutibile, ma sembra che la società cinese abbia imparato dal passato, e con FlexiPai 2 5G mette sul piatto una soluzione che promette bene e che parte da un prezzo molto interessante. Per ora pensata soltanto per il mercato cinese, la seconda versione di FlexiPai parte dalla presenza dell’ottimo system on chip Snapdragon 865, già predisposto alla navigazione 5G, e lo accompagna a 8 o 12 gb di ram e a una memoria interna da 256 o 512 gb. La struttura prevede un’apertura e chiusura del display verso l’esterno come ...

Ultime Notizie dalla rete : secondo smartphone Il secondo smartphone pieghevole di Royole sarà anche il più economico Wired.it Nel 2020 si contrae la spesa per gli smartphone: -7,9% a livello globale. Dati Idc: 3 device su 4 costano meno di 400 dollari

La crisi economica innescata dalla pandemia contrae la spesa mondiale in smartphone, per la quale nel 2020 si prevede un calo del 7,9%, a 422,4 miliardi di dollari a fronte dei 458,5 miliardi del 2019 ...

Sconti d’autunno su TrenDevice: -50 € su Smartphone e Tablet Ricondizionati

Sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità ... circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, ...

