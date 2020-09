Il royal look del giorno: Sophie di Wessex, duchessa in jeans (Di martedì 22 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Anche le reali europee indossano i jeans. E non solo in privato, ma anche in pubblico. Lo dimostra Sophie, contessa del Wessex, 54 anni, moglie del quartogenito della regina Elisabetta, Edoardo. Per la giornata mondiale della pulizia in spiaggia, in jeans e blusa color terra ha partecipato con il marito e i figli Lady Louise e James, 16 e 12 anni, alla rimozione della plastica nel SouthSea, a Portsmouth. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 settembre 2020) Ildi settembre 2020 sfoglia la gallery Anche le reali europee indossano i. E non solo in privato, ma anche in pubblico. Lo dimostra, contessa del, 54 anni, moglie del quartogenito della regina Elisabetta, Edoardo. Per la giornata mondiale della pulizia in spiaggia, ine blusa color terra ha partecipato con il marito e i figli Lady Louise e James, 16 e 12 anni, alla rimozione della plastica nel SouthSea, a Portsmouth. Leggi anche ...

Letizia di Spagna è tornata a indossare i suoi amati tacchi e i suoi look frutto di mix & match calcolati tra i marchi iberici. Kate Middleton, per una visita al West End, a Londra, ha puntato su uno ...

Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda in bici con maxi cappello di paglia

In bicicletta, con il marito Williem-Alexander, Maxima d’Olanda ha indossato un abito in linea con i colori nazionali, arancione, e in maniera disinvolta ha usato la bicicletta. Il cappello di paglia ...

