Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in quarantena: slitta il vertice straordinario dei leader europei (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreEra in programma per giovedì e venerdì, e invece è saltato il vertice straordinario dei leader dell’Unione europea e rinviato all’1 e 2 ottobre. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato su Twitter – tramite il suo portavoce – di trovarsi in isolamento dopo essere venuto a conoscenza del fatto che uno degli ufficiali addetti alla sua sicurezza, con il quale è stato in stretto contatto all’inizio della scorsa settimana, è risultato positivo al Coronavirus. Michel, fa sapere il suo portavoce Barend Leyts, viene regolarmente sottoposto a tampone per escludere la positività e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreEra in programma per giovedì e venerdì, e invece è saltato ildeidell’Unione europea e rinviato all’1 e 2 ottobre. Ildel, ha annunciato su Twitter – tramite il suo portavoce – di trovarsi in isolamento dopo essere venuto a conoscenza del fatto che uno degli ufficiali addetti alla sua sicurezza, con il quale è stato in stretto contatto all’inizio della scorsa settimana, è risultato positivo al Coronavirus., fa sapere il suo portavoce Barend Leyts, viene regolarmente sottoposto a tampone per escludere la positività e ...

Giorgiolaporta : Grazie agli #EXITPOLL possiamo mostrare una elaboratissima mappa con in giallo tutte le regioni vinte e governate d… - Quirinale : Videomessaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 75º anniversario delle Nazioni Unite #ONU : - tancredipalmeri : BOMBA! Il presidente del Barcellona Bartomeu ha personalmente bloccato il passaggio di Suarez all’Atletico! Adesso… - scuroscuroscuro : RT @cmdotcom: Processo #Fifa in Svizzera: chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del #Psg Al-Khelaifi - Ecatetriformis : RT @LauraAluisi: E ogni santa volta che si vota, pure per i rappresentanti di classe, escono fuori quelli che: - il Parlamento e' delegitti… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del Dal Papa il presidente del Consiglio d'Europa, pressing per ratificare Convenzione di Istanbul contro violenza sulle donne Il Messaggero Trump: «Covid non colpisce virtualmente nessuno» tra i più giovani

Al comizio, la gran parte dei fan di Trump era senza mascherina, e ha fischiato calorosamente chi, dal palco, invitava a comprare le mascherine con il logo elettorale del presidente. La malattia, ha ...

Usa 2020, se le elezioni precipiteranno nel caos Facebook limiterà i contenuti

Le parole sono di Nick Clegg, vice presidente degli affari globali e della comunicazione ... che ipotizza scenari da guerra civile per gli Stati Uniti a cavallo del voto. Il timore è duplice: che la ...

Al comizio, la gran parte dei fan di Trump era senza mascherina, e ha fischiato calorosamente chi, dal palco, invitava a comprare le mascherine con il logo elettorale del presidente. La malattia, ha ...Le parole sono di Nick Clegg, vice presidente degli affari globali e della comunicazione ... che ipotizza scenari da guerra civile per gli Stati Uniti a cavallo del voto. Il timore è duplice: che la ...