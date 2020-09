Il paradiso delle signore | anticipazioni 28 settembre – 2 ottobre | ecco Nicoletta!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 22 settembre 2020)settimanali puntate Ilda lunedì 28a venerdì 22020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,28– 2: SERENA incinta!Continuano i tentativi di Vittorio e Marta di trovare un cavillo legale per tenere con loro la piccola Anna, ma al momento l’unica soluzione sembra quella di ritrovare la madre della bambina. Federico non riesce ad accettare la relazione del padre con Clelia ed è molto scontroso sia con sua madre Silvia che con Roberta. Salvatore e Marcello scoprono che i conti della caffetteria non sono proprio quelli che si aspettavano… Don Saverio riferisce a Marta e Vittorio che la madre di Anna è ...