Il M5S si nasconde dietro la vittoria al Referendum | ma le regionali sono una Caporetto

La larga vittoria del "Sì" al Referendum, sostenuto da gran parte dei partiti, non può bastare a coprire il crollo di consensi registrato dal Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali. Una vera e propria crisi di identità, con la fiducia dell'elettorato che sembra essere sempre meno consistente. E' questa, numeri alla mano, la situazione … L'articolo proviene da leggilo.org.

Peccato solo che chi ha votato per il sì abbia dimenticato di votare il M5s in Campania e nelle altre regioni. Inutile e dannoso nascondere la debacle regionale con la vittoria del sì". Il deputato ...

Lo fa con un post nel quale non nasconde tutta l'amarezza per i dati ancora lontani ... Exit poll e proiezioni lo danno fuori dal podio, e soprattutto sotto alla candidata del M5S Carmen Martini.

