Il M5S è come il Titanic | “Convocare gli Stati generali prima dell’iceberg”

Leggi su dire

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Il M5S ha rappresentato dal 2009 al 2018 l’unica vera forza politica antisistema, capace di generare un sogno di cambiamento per milioni di cittadini pronti ad essere parte attiva nei procedimenti politici di questo paese. Un impegno sociale e civile, finalizzato ad un cambiamento del ‘sistema Italia’ senza precedenti e proprio per questo piu’ esposto a criticita’ organizzative e funzionali, tali da favorire scelte in contrasto con il Dna originale del Movimento e generare quindi una curva elettorale discendente di oltre il 50% in questi ultimi due anni”. E’ quanto si legge in un post su Facebook del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. Infatti spiega, “una delle prime scelte in contrapposizione con i valori del Movimento 5 Stelle e’ stata quella fatta dopo le elezioni politiche del 2018 quando, invece di andare a nuove elezioni per coerenza e rispetto verso il principio statutario di un M5S posizionato oltre gli schieramenti politici tradizionali, si e’ deciso prima per un governo di coalizione con una parte del centrodestra e poi, dopo un anno, di reiterare la medesima scelta con una parte del centrosinistra (appena un mese dopo a quando l’allora capo politico sentenziava: Mai con quelli… del PD). Evidentemente, i timori per la fine anticipata della legislatura e la simultanea conclusione -per molti parlamentari- del secondo mandato hanno fatto la differenza ed indotto ad una scelta piu’ responsabile ma al tempo stesso ostica e di difficile comprensione per la base elettorale del M5S, come detto, invero, progressivamente e fortemente scemata da allora”.