Il locale sessista a Milano scatena le polemiche | “Se ti togli il reggiseno vinci chupiti”

(Di martedì 22 settembre 2020) “Noi non siamo unnormale… e quindi proponiamo giochi per le nostre bellissime e simpaticissime clienti”. Questa era la premessa che fino a qualche giorno fa si poteva trovare all’ingresso delThe Social Chupiteria di, situato in zona Bocconi. “Vuoi il numero della barista? Prendi 30 chupiti. Se dai un bacio al barista5 chupiti. Un bacio tra due ragazze vale 2 chupiti. Se fai vedere il senochupiti”, si leggeva sul cartello. L’invito alle clienti a mostrare il seno era abbinato anche alla misura del: più alto il numero della numero della taglia, maggiore il numero di chupiti offerti. “Se hai la retro, offri tu a noi”. E ancora: “Se ci lanci ildietro ...

Bufera su La Social Chupiteria, in zona Bocconi, e il cartello esposto sul bancone: bevute gratuite in base alla taglia di reggiseno con la scusa del «gioco simpatico per le nostre clienti» Forse vole ...Ha scatenato proteste, soprattutto via social, tanto che poi è stato rimosso, il cartello con frasi considerate sessiste e poco rispettose delle donne esposto in un locale che si trova nella zona dell ...