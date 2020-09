Il giallo del vaccino "italiano" pagato otto milioni di euro (Di martedì 22 settembre 2020) Alessandra Benignetti La sperimentazione finanziata dall'Italia con otto milioni di euro è in ritardo rispetto a quella dei principali competitor mondiali e la società che controlla la ReiThera non è italiana ma svizzera. Ora la Commissione Ue vorrebbe accaparrarsi le dosi Prosegue in tutto il mondo la corsa all’antidoto contro il Covid. Sono centinaia i vaccini in fase di studi preclinici su animali e 37 quelli che già vengono testati sull'uomo. In nove hanno raggiunto già la terza e ultima fase di sperimentazione, quella che precede l'approvazione da parte delle autorità sanitarie. Ad arrivare a dama sono stati i colossi farmaceutici di mezzo mondo: Pfizer, Merck, Roche, Johnson & Johnson, Astrazeneca, l’americana Moderna, Sanofi, e la russa Gamaleya. Il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Alessandra Benignetti La sperimentazione finanziata dall'Italia condiè in ritardo rispetto a quella dei principali competitor mondiali e la società che controlla la ReiThera non è italiana ma svizzera. Ora la Commissione Ue vorrebbe accaparrarsi le dosi Prosegue in tutto il mondo la corsa all’antidoto contro il Covid. Sono centinaia i vaccini in fase di studi preclinici su animali e 37 quelli che già vengono testati sull'uomo. In nove hanno raggiunto già la terza e ultima fase di sperimentazione, quella che precede l'approvazione da parte delle autorità sanitarie. Ad arrivare a dama sono stati i colossi farmaceutici di mezzo mondo: Pfizer, Merck, Roche, Johnson & Johnson, Astrazeneca, l’americana Moderna, Sanofi, e la russa Gamaleya. Il ...

