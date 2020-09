«Il Covid colpisce solo gli anziani, non i giovani», dice Trump | VIDEO (Di martedì 22 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi elettorali, che negli Stati Uniti sono meno affidabili rispetto al resto del Mondo per via del sistema elettorale, hanno mostrato Joe Biden in leggero vantaggio su Donald Trump. Al presidente uscente, secondo le rilevazioni e le interviste, viene contestato – in maniera particolare – il modo in cui ha affrontato la pandemia e alcune sue dichiarazioni descritte come certezza, ma smentite dai fatti. E l’ultima riguarda Trump anziani Coronavirus, con il Presidente uscente che ha detto che i giovani non si contagiano. LEGGI ANCHE > Trump incontra la favorita per la Corte Suprema, aumenta lo scontro con i democratici Nel corso di un comizio elettorale in Ohio, a Swanton, Donald Trump è tornato a parlare dell’emergenza ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi elettorali, che negli Stati Uniti sono meno affidabili rispetto al resto del Mondo per via del sistema elettorale, hanno mostrato Joe Biden in leggero vantaggio su Donald. Al presidente uscente, secondo le rilevazioni e le interviste, viene contestato – in maniera particolare – il modo in cui ha affrontato la pandemia e alcune sue dichiarazioni descritte come certezza, ma smentite dai fatti. E l’ultima riguardaCoronavirus, con il Presidente uscente che ha detto che inon si contagiano. LEGGI ANCHE >incontra la favorita per la Corte Suprema, aumenta lo scontro con i democratici Nel corso di un comizio elettorale in Ohio, a Swanton, Donaldè tornato a parlare dell’emergenza ...

