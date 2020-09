Il coronavirus si trasmette anche via aerosol? Negli Usa arriva prima la conferma e poi la smentita (Di martedì 22 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Il coronavirus si trasmette anche viaggiando per aria o soltanto per contatto stretto con persone contagiate? I Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) statunitensi venerdì 18 settembre hanno pubblicato un aggiornamento nelle linee guida sul tema, spiegando che la trasmissione airborne (o tramite aerosol) rientra fra le possibili vie di contagio. Questa breve aggiunta sulla pagina dei Cdc è stata però notata soltanto la domenica 20 settembre dalla Cnn, che prontamente ne ha dato notizia. Ma I Cdc hanno poi rapidamente rimosso l’aggiornamento lunedì 21, spiegando che sono ancora al lavoro per la revisione delle linee guida sul tema e che per errore era stata pubblicata una bozza prematura. Ecco com’è andata. Trasmissione via ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Ilsiviaggiando per aria o soltanto per contatto stretto con persone contagiate? I Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) statunitensi venerdì 18 settembre hanno pubblicato un aggiornamento nelle linee guida sul tema, spiegando che la trasmissione airborne (o tramite) rientra fra le possibili vie di contagio. Questa breve aggiunta sulla pagina dei Cdc è stata però notata soltanto la domenica 20 settembre dalla Cnn, che prontamente ne ha dato notizia. Ma I Cdc hanno poi rapidamente rimosso l’aggiornamento lunedì 21, spiegando che sono ancora al lavoro per la revisione delle linee guida sul tema e che per errore era stata pubblicata una bozza prematura. Ecco com’è andata. Trasmissione via ...

