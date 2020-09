Il Coronavirus blocca la Regina Elisabetta | la decisione inaspettata della sovrana

LatinaQTW : Coronavirus, a Formia il maltempo blocca l'attività del drive in. Test rapidi rinviati - MarcoN17023399 : @car_randazzo @Andyphone @matteosalvinimi Ma se il ministero blocca tutto per emergenza che fai? Penso che i normal… - CorriereAlpi : A bordo si sarebbero trovati un numero di passeggeri superiore all'80% della capacità consentito dalle prescrizioni… - giannettimarco : RT @leggoit: Il coronavirus blocca i profitti delle proprietà della Corona, la decisione della #regina elisabetta - leggoit : Il coronavirus blocca i profitti delle proprietà della Corona, la decisione della #regina elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus blocca

Il Mattino

La settimana scorsa in occasione della tappa del Tour AntePrima presso Ferri Auto, Concessionario ufficiale Fiat, Lancia e Abarth per Treviso, è stata presentata la Nuova Fiat 500 Elettrica “La Prima” ...Peggiora la situazione coronavirus in Argentina, che raggiunge i 429 morti in un giorno. A Buenos Aires i contagi totali arrivano ormai a 640.134 casi. (Foto di Alejandro Pagni, da ) L’Argentina regi ...