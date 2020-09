Il centrosinistra stravince e asfalta la Lega di Giulio Gambino

Leggi su tpi

(Di martedì 22 settembre 2020) Diciamocelo chiaramente, senza tanti giri di parole. Il risultato delle elezioni regionali di settembre 2020 sancisce la vittoria di un progetto politico. Che già di per sé è una notizia (per di più positiva) visto che di progetti la politica ne ha partoriti ben pochi in questi anni. Con l’inaspettato 3-3 alle regionali (Campania, Toscana e Puglia vs Veneto, Liguria, Marche) ilil centrodestra, e questo non solo perché un risultato simile era quasi completamente inaspettato, visti i pronostici, ma anche perché blinda il governo, si rafforza la maggioranza e passa la vera linea Bettini, che non è quella di proporre un candidato dem debole per il sindaco di Roma affinché Virginia Raggi rivinca facilmente, ma piuttosto quella che due anni fa, ...