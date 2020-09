Il centrodestra governa 14 regioni. Il centrosinistra 5 (Di martedì 22 settembre 2020) Il centrodestra strappa al centrosinistra la regione Marche e aumenta il divario per quanto riguarda i territori amministrati. Oggi il centrodestra governa in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il centrosinistra governa in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Questa mattina comincerà lo spoglio delle regionali in Valle d'Aosta, dove finora il Presidente è stato dell'Union Valdotaine. Sempre stamattina lo spoglio per le elezioni comunali. In ballo ci sono tra l'altro 3 capoluoghi di regione (Venezia, Trento, Aosta) e 15 capoluoghi di provincia (Chieti, Matera, Crotone, Reggio Calabria, Fermo, Macerata, Andria, Trani, Agrigento, Enna, ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Ilstrappa alla regione Marche e aumenta il divario per quanto riguarda i territori amministrati. Oggi ilin Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ilin Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Questa mattina comincerà lo spoglio delle regionali in Valle d'Aosta, dove finora il Presidente è stato dell'Union Valdotaine. Sempre stamattina lo spoglio per le elezioni comunali. In ballo ci sono tra l'altro 3 capoluoghi di regione (Venezia, Trento, Aosta) e 15 capoluoghi di provincia (Chieti, Matera, Crotone, Reggio Calabria, Fermo, Macerata, Andria, Trani, Agrigento, Enna, ...

E Zingaretti in persona è uscito dalle urne come il sostanziale vincitore del turno elettorale, avendo limitato ad una sola regione – le Marche – la conquista del centrodestra e soprattutto evitato, ...

Elezioni regionali 2020, è pareggio

Al centrodestra vanno Veneto, Liguria e Marche ... Il risultato delle elezioni regionali di 3-3, tradotto sulla mappa del rapporto governo-opposizione, non provoca sconquassi politici, ma lascia già ...

