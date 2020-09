Il boss Pasquale Zagaria torna in carcere: era ai domiciliari per l’emergenza Covid (Di martedì 22 settembre 2020) Il boss della Camorra Pasquale Zagaria è tornato stamattina nel carcere di Opera. Zagaria era stato posto ai domiciliari durante l’emergenza Covid-19, con una decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari – città dove il boss era sottoposto al 41 bis in carcere – che aveva poi deciso, a giugno, di trasmettere gli atti alla Consulta sollevando questione di legittimità sul cosiddetto decreto “antiscarcerazioni”. A disporre il ritorno in carcere del boss è stato il tribunale di sorveglianza di Brescia, in vista della scadenza del provvedimento con cui gli erano stati concessi per 5 mesi i domiciliari, lo scorso ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Ildella Camorrato stamattina neldi Opera.era stato posto aidurante l’emergenza-19, con una decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari – città dove ilera sottoposto al 41 bis in– che aveva poi deciso, a giugno, di trasmettere gli atti alla Consulta sollevando questione di legittimità sul cosiddetto decreto “antiscarcerazioni”. A disporre il ritorno indelè stato il tribunale di sorveglianza di Brescia, in vista della scadenza del provvedimento con cui gli erano stati concessi per 5 mesi i, lo scorso ...

