Iacopo Melio è il più votato in Toscana, da "Vorrei solo prendere il treno" al Consiglio regionale (Di martedì 22 settembre 2020) In fondo lui voleva solo prendere il treno. Con oltre 11mila preferenze Iacopo Melio è il candidato più votato del collegio di Firenze in queste elezioni regionali. E uno dei più votati in tutta la Toscana. Iacopo, capolista Pd, ha annunciato la sua candidatura alla fine di luglio, con una lettera. «Dopo essermi preso del tempo per riflettere con attenzione, ho deciso adesso di accettare quest'ultimo invito a provare a portare nelle Istituzioni le idee e i valori che da sempre promuovo insieme a voi», scriveva. Il voi a cui si riferisce sono gli utenti che lo seguono sui social, oltre 650 mila follower solo su Facebook. Un influencer, si potrebbe dire. O meglio un ragazzo con una disabilità che è ...

espressonline : Iacopo Melio vince anche questa: eletto consigliere regionale in Toscana - Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - repubblica : Iacopo Melio, campione delle preferenze a Firenze: ha fatto solo campagna elettorale online - BottaroRosella : Beh io spero che @iacopo_melio sia indicato da @EugenioGiani come VicePresidente e come Assessore non necessariamen… - UltrasForever72 : RT @mgabrielladavid: Molto contenta per il risultato di @iacopo_melio ... avremo un eletto che darà voce ai disabili ed alle loro famiglie.… -