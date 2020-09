I super-ricchi, e le diseguaglianze, sono il vero problema dell'inquinamento del Pianeta" (Di martedì 22 settembre 2020) sono solo l'1% della popolazione mondiale, quella più ricca, ma da soli hanno inquinato il doppio di quanto abbia fatto insieme il 50% della popolazione del Pianeta, la parte più povera. La denuncia ... Leggi su europa.today (Di martedì 22 settembre 2020)solo l'1%a popolazione mondiale, quella più ricca, ma da soli hanno inquinato il doppio di quanto abbia fatto insieme il 50%a popolazione del, la parte più povera. La denuncia ...

I ricchi dell’1% in 25 anni hanno emesso il doppio della CO2 del 50% più povero della popolazione mondiale

E più della metà dell'aumento delle emissioni viene dal 10% più benestante tra gli abitanti del pianetA. Uno studio firmato Oxfam e Stockholm Environment Institute. Non tutti sono ugualmente responsab ...

