I grillini perdono e il populismo dilaga (Di martedì 22 settembre 2020) C’è una apparente contraddizione nel voto di domenica scorsa. Da un lato registriamo la sconfitta, peraltro annunciata e attesa, del partito di Grillo in tutte le ragioni italiane con risultati a volte eclatanti. Il paragone con il voto delle politiche di due anni fa è addirittura impietoso. Inutile perdere tempo. E perdono sia dove si alleano con il Pd, dall’Umbria dell’anno scorso alla debacle della Liguria di quest’anno e sia quando corrono da soli, in nome di una purezza che ormai è diventata una gigantesca comica. Il caso pugliese è semplicemente emblematico. Per non parlare del Veneto o delle Marche.Ma, appena si gira l’angolo, non possiamo non registrare la vittoria referendaria. Certo, c’è stato un 30% di italiani che semplicemente si è ribellato al diktat del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) C’è una apparente contraddizione nel voto di domenica scorsa. Da un lato registriamo la sconfitta, peraltro annunciata e attesa, del partito di Grillo in tutte le ragioni italiane con risultati a volte eclatanti. Il paragone con il voto delle politiche di due anni fa è addirittura impietoso. Inutile perdere tempo. Esia dove si alleano con il Pd, dall’Umbria dell’anno scorso alla debacle della Liguria di quest’anno e sia quando corrono da soli, in nome di una purezza che ormai è diventata una gigantesca comica. Il caso pugliese è semplicemente emblematico. Per non parlare del Veneto o delle Marche.Ma, appena si gira l’angolo, non possiamo non registrare la vittoria referendaria. Certo, c’è stato un 30% di italiani che semplicemente si è ribellato al diktat del ...

