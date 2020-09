Hellas Verona, multa di 5mila euro a Juric: guidava la squadra dalla tribuna (Di martedì 22 settembre 2020) Ivan Juric è un allenatore che cerca sempre di motivare la squadra. Difficilmente il tecnico croato assiste seduto alle partite della sua squadra e deve aver sofferto non poco la tribuna contro la Roma.Juric ALLENA dalla tribuna: 5mila euro DI multacaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="300" Ivan Juric Getty Images)/captionApprofittando dello stadio vuoto, Juric ha dato indicazioni ai suoi per tutta la partita entrando spesso nei microfoni dei telecronisti. Il comportamento però è passato inosservato al giudice sportivo che ha multato l'allenatore di 5mila euro. Questa la motivazione della ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Ivanè un allenatore che cerca sempre di motivare la. Difficilmente il tecnico croato assiste seduto alle partite della suae deve aver sofferto non poco lacontro la Roma.ALLENADIcaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="300" IvanGetty Images)/captionApprofittando dello stadio vuoto,ha dato indicazioni ai suoi per tutta la partita entrando spesso nei microfoni dei telecronisti. Il comportamento però è passato inosservato al giudice sportivo che hato l'allenatore di. Questa la motivazione della ...

