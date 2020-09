Ha vinto il sì ma ora serve una nuova legge elettorale: Pd e M5S, però, già si spaccano (Di martedì 22 settembre 2020) Ha vinto il Sì, con ampio margine e accompagnato dalle esultanze del Movimento Cinque Stelle (molto più timide quelle dei dem loro compagni di governo). Ora, però, sarà necessario sedersi al tavolo e prepararsi a lunghi, estenuanti bracci di ferro per procedere ai tanti correttivi che il taglio dei parlamentari renderà necessari. E sui quali i partiti che compongono l’esecutivo Conte sono tutt’altro che concordi. Bisognerà, innanzitutto, ridisegnare i collegi elettorali in base al numero ridotto di seggi da assegnare, passaggio del quale dovrà incaricarsi il governo con decreto legislativo da adottare entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sulla riduzione degli onorevoli. Poi sarà il momento di affrontare lo spinoso tema della riforma ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) Hail Sì, con ampio margine e accompagnato dalle esultanze del Movimento Cinque Stelle (molto più timide quelle dei dem loro compagni di governo). Ora, però, sarà necessario sedersi al tavolo e prepararsi a lunghi, estenuanti bracci di ferro per procedere ai tanti correttivi che il taglio dei parlamentari renderà necessari. E sui quali i partiti che compongono l’esecutivo Conte sono tutt’altro che concordi. Bisognerà, innanzitutto, ridisegnare i collegi elettorali in base al numero ridotto di seggi da assegnare, passaggio del quale dovrà incaricarsi il governo con decreto legislativo da adottare entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellasulla riduzione degli onorevoli. Poi sarà il momento di affrontare lo spinoso tema della riforma ...

graziano_delrio : Ha vinto il Sì. Ora avanti con le altre riforme per rafforzare la democrazia rappresentativa e renderla più efficie… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - _Pedro17_ : Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra. Un peccato non… - mariapi47 : forse non sono brava in matematica perché dite che ha perso la dx se ha preso una regione alla sx. Inoltre Zinga d… - 053_Vince : RT @JohnHard3: @053_Vince Ed il SÌ ha vinto, voi destrorsi avete PERSO di brutto !!! Ora osservate un religioso silenzio !!! -

Ultime Notizie dalla rete : vinto ora Crisanti ora si monta la testa: "Zaia ha vinto grazie a me" ilGiornale.it Terzo successo consecutivo a Le Mans per TOYOTA GAZOO Racing

TOYOTA GAZOO Racing ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans con la TS050 HYBRID dopo una gara movimentata ed entusiasmante sul Circuit de la Sarthe. Sébastien Buemi, Kazuki Na ...

Regionali 2020, il crollo del Movimento 5 Stelle. Di Maio: «Abbiamo sbagliato»

Il primo atto del congresso del Movimento 5 Stelle lo fa Luigi Di Maio che, a pochi minuti dagli exit poll che danno vincente il sì al referendum (qui tutti i risultati), si prende la scena, brucia su ...

TOYOTA GAZOO Racing ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans con la TS050 HYBRID dopo una gara movimentata ed entusiasmante sul Circuit de la Sarthe. Sébastien Buemi, Kazuki Na ...Il primo atto del congresso del Movimento 5 Stelle lo fa Luigi Di Maio che, a pochi minuti dagli exit poll che danno vincente il sì al referendum (qui tutti i risultati), si prende la scena, brucia su ...