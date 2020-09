Grandi scrittori e 168 stand: dall’1 ottobre a Roma il festival letterario ‘Insieme’ (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Una grande area espositiva con 168 stand e decine di incontri, con grandi scrittori italiani e internazionali, in due dei luoghi piu’ suggestivi di Roma: il Parco archeologico del Colosseo e l’Auditorium Parco della Musica. È ‘Insieme – lettori, autori, editori’, l’evento nato dalla collaborazione tra i tre appuntamenti letterari romani piu’ importanti (Letterature, Libri Come e Piu’ Libri Piu’ Liberi) che dall’1 al 4 ottobre riportera’ nella Capitale una manifestazione letteraria gratuita e dal vivo. ‘Insieme’ prevede infatti la presenza fisica degli espositori per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Inoltre le piccole e grandi case editrici avranno a disposizione un gazebo delle stesse dimensioni. Le postazioni saranno allestite all’Auditorium, nell’area pedonale di viale Pietro de Coubertin e nei giardini pensili. L’ingresso sara’ gratuito e i visitatori, dopo i controlli da parte del personale, seguiranno un itinerario guidato attraverso gli stand.GLI INCONTRI Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Una grande area espositiva con 168 stand e decine di incontri, con grandi scrittori italiani e internazionali, in due dei luoghi piu’ suggestivi di Roma: il Parco archeologico del Colosseo e l’Auditorium Parco della Musica. È ‘Insieme – lettori, autori, editori’, l’evento nato dalla collaborazione tra i tre appuntamenti letterari romani piu’ importanti (Letterature, Libri Come e Piu’ Libri Piu’ Liberi) che dall’1 al 4 ottobre riportera’ nella Capitale una manifestazione letteraria gratuita e dal vivo. ‘Insieme’ prevede infatti la presenza fisica degli espositori per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Inoltre le piccole e grandi case editrici avranno a disposizione un gazebo delle stesse dimensioni. Le postazioni saranno allestite all’Auditorium, nell’area pedonale di viale Pietro de Coubertin e nei giardini pensili. L’ingresso sara’ gratuito e i visitatori, dopo i controlli da parte del personale, seguiranno un itinerario guidato attraverso gli stand.GLI INCONTRI

