Grande Fratello Vip | Karina Cascella sull' eliminazione di Fausto Leali | Antonella Elia ha fatto cose molto più terribili

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - CordioliMirco : RT @claudio_2022: Fausto Leali espulso dal Grande Fratello. Il cantante messo al rogo per aver detto «n**ro» - markkno68939488 : @1Ultimo3 @Mariari30057064 @Aquintoc Meno temptation island e grande fratello e + educazione civica. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip ha prima annullato il televoto con Massimiliano Morra, poi deciso di squalificare Fausto Leali per frasi razziste. Il 21 settembre 2020 è stato l’ultimo giorno per Fausto Leali ...Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip che ha totalizzato tre milioni di spettatori. Merito della qualità del programma o perché la concorrenza era particolarmente sottotono? Comunque ieri ...