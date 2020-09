Grande Fratello Vip | il passato oscuro di Massimiliano Morra e Adua del Vesco | “Tu non hai idea della sua cattiveria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Si tinge di giallo il post diretta del “Vip”. I due attori, ex fidanzati e colleghi di alcune delle fiction di successo di Mediaset, si ritrovati a parlare fitto fitto di alcuni episodi oscuri del lorodel, durante la chiacchierata con, ha parlato genericamente di un brutto giro: “Mi stavo inguaiando. C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non hodei bei momenti. A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire”. In particolare si parla di ...