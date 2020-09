Grande Fratello Vip, Fausto Leali squalificato: ha pronunciato una parola razzista (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato una parola razzista nel corso della terza puntata della quinta edizione. Il cantante è stato punito per aver... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 settembre 2020)è stato ufficialmentedalVip per averunanel corso della terza puntata della quinta edizione. Il cantante è stato punito per aver...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - mrscrisx : comunque ieri sera ho litigato tutto il tempo con mio padre per cosa è successo al grande fratello con leali e cont… - geg93626969 : RT @claudio_2022: Fausto Leali espulso dal Grande Fratello. Il cantante messo al rogo per aver detto «n**ro» -