Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi contro Franceska Pepe e anche Signorini perde la pazienza (video) (Di martedì 22 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 l’antipatia tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe e nello scontro anche Signorini perde la pazienza (video) Quando stai in una casa, in un gruppo di amici, di coinquilini, non tutti possono starti simpatici, magari c’è quello o quella che per qualche ragione non sopporti. Se poi sei al Grande Fratello per di più Vip le antipatie sono un po’ d’obbligo per dare vivacità al tutto. E come dice Alfonso Signorini lo scontro tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe ha animato questi giorni nella ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 settembre 2020)Vip 5 l’antipatia trae nello sla) Quando stai in una casa, in un gruppo di amici, di coinquilini, non tutti possono starti simpatici, magari c’è quello o quella che per qualche ragione non sopporti. Se poi sei alper di più Vip le antipatie sono un po’ d’obbligo per dare vivacità al tutto. E come dice Alfonsolo straha animato questi giorni nella ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - soloconrico : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… - laboldrinixx : RT @sonofrafra: x: perché guardi grande fratello anche non in prima serata? io: niente, quest’anno la casa è ordinata bene #GFVIP https://… -