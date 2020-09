Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: chiarimento nella notte (video) (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la diretta della terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, hanno avuto modo di chiarirsi definitivamente. L'attrice, come riporta Biccy.it, ha confidato di essere completamente fidata di una persona malvagia che le ha letteralmente distrutto la vita: 22 settembre 2020 11:52. Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la diretta della terza puntata del 'Vip 5',Del, hanno avuto modo di chiarirsi definitivamente. L'attrice, come riporta Biccy.it, ha confidato di essere completamente fidata di una persona malvagia che le ha letteralmente distrutto la vita: 22 settembre 2020 11:52.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - EleObviously : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… - samuelemachete : RT @ciccio_co: Si vantano di non guardare il Grande Fratello e poi votano si al referendum -