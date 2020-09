Grande Fratello VIP 5, Mario Balotelli fulmina in diretta Fausto Leali: ecco cosa ha detto (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre al verdetto sulla condotta tenuta da Fausto Leali nel corso delle ultime due settimane, nella puntata di lunedì 21 settembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 abbiamo assistito anche ad una imprevista sorpresa fatta ad Enock Barwuah. Il giovane che non ha vissuto proprio una settimana facile è stato rallegrato in puntata da una video-chiamata fatta in diretta televisiva con suo Fratello Mario Balotelli. L’ex calciatore del Brescia ha avuto un affettuoso scambio con suo Fratello Enock in collegamento da casa sua e non si è risparmiato su due argomenti caldi: le affermazioni di Fausto Leali e la sua presunta relazione con Dayane Mello. ecco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre al versulla condotta tenuta danel corso delle ultime due settimane, nella puntata di lunedì 21 settembre 2020 diVIP 5 abbiamo assistito anche ad una imprevista sorpresa fatta ad Enock Barwuah. Il giovane che non ha vissuto proprio una settimana facile è stato rallegrato in puntata da una video-chiamata fatta intelevisiva con suo. L’ex calciatore del Brescia ha avuto un affettuoso scambio con suoEnock in collegamento da casa sua e non si è risparmiato su due argomenti caldi: le affermazioni die la sua presunta relazione con Dayane Mello....

