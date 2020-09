Grande Fratello Vip 5: Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e le rivelazioni shock sul passato insieme (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si chiariscono e si lasciano sfuggire rivelazioni scioccanti sul periodo vissuto insieme. rivelazioni shock al Grande Fratello Vip 5 tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra relative al periodo in cui stavano insieme e non solo, su un'agenzia che sembra più una setta e un personaggio che hanno chiamato 'Lucifero'. La chiacchierata tra i due concorrenti ha turbato molti spettatori. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra erano tra i concorrenti più attesi di questo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) AlVip 5Delsi chiariscono e si lasciano sfuggirescioccanti sul periodo vissutoalVip 5 traDelrelative al periodo in cui stavanoe non solo, su un'agenzia che sembra più una setta e un personaggio che hanno chiamato 'Lucifero'. La chiacchierata tra i due concorrenti ha turbato molti spettatori.Delerano tra i concorrenti più attesi di questo ...

