Gran Bretagna, nuove misure restrittive per contenere il Covid-19 (Di martedì 22 settembre 2020) Aumentano i contagi in Gran Bretagna, Boris Jonhson annuncia nuove misure restrittive: chiusura di pub e ristoranti alle 22 e smart working Paura in Gran Bretagna per l’aumento esponenziale dei positivi al Covid-19. Solo ieri il paese ha registrato 4.386 nuovi positivi. Se il trend di contagi continua ad essere così elevato si potrebbe arrivare a 50.000 contagi da Coronavirus al giorno e 200 morti quotidiani, annunciano gli esperti. Per contenere la seconda ondata di Coronavirus il premier britannico vara un nuovo pacchetto di misure restrittive, le decisioni dell’esecutivo saranno trasmesse in onda. Boris Johnson potrebbe disporre il coprifuoco per pub e ristoranti. Dunque in ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Aumentano i contagi in, Boris Jonhson annuncia: chiusura di pub e ristoranti alle 22 e smart working Paura inper l’aumento esponenziale dei positivi al-19. Solo ieri il paese ha registrato 4.386 nuovi positivi. Se il trend di contagi continua ad essere così elevato si potrebbe arrivare a 50.000 contagi da Coronavirus al giorno e 200 morti quotidiani, annunciano gli esperti. Perla seconda ondata di Coronavirus il premier britannico vara un nuovo pacchetto di, le decisioni dell’esecutivo saranno trasmesse in onda. Boris Johnson potrebbe disporre il coprifuoco per pub e ristoranti. Dunque in ...

