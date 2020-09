Governo, Pd: “Fase nuova. Serve un salto di qualità, non toto-poltrone”. M5s accelera su nuova leadership: convocata assemblea (Di martedì 22 settembre 2020) “A fase nuova corrisponde una capacità di risposta nuova e questo compete a Conte”. Neanche 24 ore dopo l’election day, gli occhi sono puntati sul Partito democratico e sulle richieste che metteranno sul tavolo del presidente del Consiglio. A parlare questa mattina è stato il vicesegretario dem Andrea Orlando, prima ad Agorà su Rai3 e poi a Radio Anch’io, e il senso delle sue parole è lo stesso di quanto espresso già alla vigilia del voto: Serve una riflessione sulla base dei nuovi equilibri. “Ora Serve un punto-nave e un salto di qualità”. Se il Pd è il vincitore di queste elezioni, forte del risultato in Puglia-Campania-Toscana, i 5 stelle qualcosa dovranno concedere. La parola che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “A fasecorrisponde una capacità di rispostae questo compete a Conte”. Neanche 24 ore dopo l’election day, gli occhi sono puntati sul Partito democratico e sulle richieste che metteranno sul tavolo del presidente del Consiglio. A parlare questa mattina è stato il vicesegretario dem Andrea Orlando, prima ad Agorà su Rai3 e poi a Radio Anch’io, e il senso delle sue parole è lo stesso di quanto espresso già alla vigilia del voto:una riflessione sulla base dei nuovi equilibri. “Oraun punto-nave e undi qualità”. Se il Pd è il vincitore di queste elezioni, forte del risultato in Puglia-Campania-Toscana, i 5 stelle qualcosa dovranno concedere. La parola che ...

clikservernet : Governo, Pd: “Fase nuova. Serve un salto di qualità, non toto-poltrone”. M5s accelera su nuova leadership: convocat… - Noovyis : (Governo, Pd: “Fase nuova. Serve un salto di qualità, non toto-poltrone”. M5s accelera su nuova leadership: convoca… - damianopiantoni : RT @EURACTIVItalia: Le sanzioni dell'#Ue alla #Bielorussia sono in fase di stallo per il veto imposto da #Cipro. Il governo di #Nicosia vor… - IdeawebTV : Si è dimesso il sindaco di Santo Stefano Roero. Comuneroero: “La fine di una travagliata fase di governo”… - EURACTIVItalia : Le sanzioni dell'#Ue alla #Bielorussia sono in fase di stallo per il veto imposto da #Cipro. Il governo di #Nicosia… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo “Fase De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera