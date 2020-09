Governo: Orlando,serve salto qualità, non il toto-nomi (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - "Ho sempre detto che si entra in una terza fase, quella della ricostruzione, e secondo me deve basarsi su un salto di qualità nella risposta dello Stato. Non possiamo perdere l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - "Ho sempre detto che si entra in una terza fase, quella della ricostruzione, e secondo me deve basarsi su undi qualità nella risposta dello Stato. Non possiamo perdere l'...

Massimi47715989 : Governo: Orlando,serve salto qualità, non il toto-nomi - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Governo: Orlando,serve salto qualità, non il toto-nomi - Radio1Rai : ???@AndreaOrlandosp @radioanchio:'Voto #Elezioni2020 consente al Governo di affrontare sfida immane, quella dell'uti… - Teresat14547770 : Regionali, Orlando: 'Renzi? Riformismo non può essere identificato con risultato del 2-3%. È stato fatto un errore,… - lacannavo : E adesso tutti i ministri, compresi il segretario #Zingaretti e il vicesegretario #Orlando sul tema #rimpasto della… -