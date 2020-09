Governo: Conte, 'se sprecheremo opportunita' recovery sarò il primo a dire andiamo a casa' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Il Governo è chiamato ad attuare un progetto molto impegnativo, e deve avere la possibilità, il dovere e la responsabilità di portare i progetti a termine, e su questo deve essere giudicato. Questo deve essere un Paese serio, deve ragionare in prospettiva. E se non saremo capaci, l'ho detto io per prima, se sprechiamo questa occasione irripetibile, il Governo dovrà andare a casa, e io aggiungo con ignominia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a margine del Welfare Index Pmi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ilè chiamato ad attuare un progetto molto impegnativo, e deve avere la possibilità, il dovere e la responsabilità di portare i progetti a termine, e su questo deve essere giudicato. Questo deve essere un Paese serio, deve ragionare in prospettiva. E se non saremo capaci, l'ho detto io per prima, se sprechiamo questa occasione irripetibile, ildovrà andare a, e io aggiungo con ignominia". Lo ha detto il premier Giuseppe, in un punto stampa a margine del Welfare Index Pmi.

