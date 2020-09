Gomorra 5 sarà l’ultima stagione, l’annuncio ufficiale di Salvatore Esposito e Marco D’Amore (Di martedì 22 settembre 2020) ufficiale Gomorra 5 sarà l'ultima stagione Gomorra 5 sarà l’ultima stagione di sempre. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dai 2 protagonisti della serie tv, Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. “Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro Marco D’Amore bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 22 settembre 2020)5 sarà l'ultima5 sarà l’ultimadi sempre. L’annuncioarriva direttamente dai 2 protagonisti della serie tv, Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. “Oggi l’annuncio… siamo all’ultima, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altroD’Amore bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla ...

