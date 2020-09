Gli incendi negli Stati Uniti sono un risultato dei cambiamenti climatici (Di martedì 22 settembre 2020) Aria tossica e irrespirabile, cieli rosso fuoco, intere zone abitate evacuate, edifici e case rasi al suolo: non è un futuro apocalittico, ma il presente che gli abitanti della costa occidentale degli Stati Uniti stanno vivendo in queste settimane. Quest’anno in California sono bruciati oltre 13mila chilometri quadrati – un’area record per un solo anno. Dal 15 agosto, quando l’attività degli incendi in California è aumentata, sono morte 25 persone e sono state distrutte quasi 5.400 strutture. E con una tendenza di temperatura in aumento e nessuna precipitazione significativa in vista, le autorità hanno dichiarato che gli incendi non si fermeranno presto (al momento sono contenuti al 30%). In Oregon e ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) Aria tossica e irrespirabile, cieli rosso fuoco, intere zone abitate evacuate, edifici e case rasi al suolo: non è un futuro apocalittico, ma il presente che gli abitanti della costa occidentale deglistanno vivendo in queste settimane. Quest’anno in Californiabruciati oltre 13mila chilometri quadrati – un’area record per un solo anno. Dal 15 agosto, quando l’attività degliin California è aumentata,morte 25 persone estate distrutte quasi 5.400 strutture. E con una tendenza di temperatura in aumento e nessuna precipitazione significativa in vista, le autorità hanno dichiarato che glinon si fermeranno presto (al momentocontenuti al 30%). In Oregon e ...

Gli spagnoli vanno a letto tardissimo, i medici sono preoccupati, i professori anche. Sembra non ci sia rimedio, trovare un colpevole non è facile, ma c’è qualcuno che inizia a collaborare: la tv pubb ...

Gli spagnoli vanno a letto tardissimo, i medici sono preoccupati, i professori anche. Sembra non ci sia rimedio, trovare un colpevole non è facile, ma c'è qualcuno che inizia a collaborare: la tv pubb ...

È caccia agli autori del terribile atto contro una colonia di felini di Napoli, data alle fiamme uccidendo molti animali Una scena agghiacciante e raccapricciante, quella che i vigili del fuoco si son ...