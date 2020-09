Gli ha messo il pigiama | lo ha addormentato e gli ha sparato al cuore | i carabinieri sapevano

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) Claudio Baima Poma ha aspettato che suo figlio Andrea si addormentasse prima di prendere la pistola e sparargli un colpo solo al. Andrea con il padre (Fonte foto: web)Andrea non si è accorto di nulla, è passato dal sonno alla morte. Non ha guardato in faccia l’assassino con le sembianze di un padre. Claudio Baima Poma ha aspettato che Andrea si addormentasse prima di ucciderlo. Con cura, gli hail, si è coricato accanto a lui aspettando che chiudesse gli occhi. Occhi che ha chiuso per sempre, perché poco dopo il padre ha preso una pistola e hadritto aldel figlio. Un solo colpo, fatale. Poi ha fatto la stessa cosa contro se stesso, e si è ucciso. Il gesto era stato ampiamente annunciato con un post drammatico ...