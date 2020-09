Gli Emmy 2020 diventano una piattaforma politica: gli appelli di Mark Ruffalo, Regina King e altri (Di martedì 22 settembre 2020) Dalle proteste antirazziste alle imminenti elezioni presidenziali, le tante questioni sociali e politiche al centro del dibattito pubblico statunitense hanno trovato spazio fra le note celebrative degli Emmy 2020. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti più ambiti della televisione, costretta a reinventarsi per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, si è dunque trasformata in una piattaforma politica dalla quale alcuni dei personaggi più in vista di Hollywood hanno spinto i cittadini a dare ascolto alla propria coscienza sociale. Damon Lindelof, premiato per la sceneggiatura di Watchmen, a sua volta vincitrice della statuetta per la miglior serie limitata, ha pronunciato uno degli acceptance speech più appassionati della serata. La storia è un mistero, è rotta ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Dalle proteste antirazziste alle imminenti elezioni presidenziali, le tante questioni sociali e politiche al centro del dibattito pubblico statunitense hanno trovato spazio fra le note celebrative degli. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti più ambiti della televisione, costretta a reinventarsi per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, si è dunque trasformata in unadalla quale alcuni dei personaggi più in vista di Hollywood hanno spinto i cittadini a dare ascolto alla propria coscienza sociale. Damon Lindelof, premiato per la sceneggiatura di Watchmen, a sua volta vincitrice della statuetta per la miglior serie limitata, ha pronunciato uno degli acceptance speech più appassionati della serata. La storia è un mistero, è rotta ...

