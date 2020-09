Gli adolescenti si ammalano poco e muoiono troppo, i pediatri: “Bisogna fare rete contro il suicidio” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Si è chiuso l’evento autunnale della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) ‘Napule è…’, un convegno live streaming che in tre giorni ha coinvolto più di 700 persone, oltre ai 52 esperti tra moderatori e relatori, con 31 eventi, due corsi formativi e sei sessioni tematiche. Tanti gli argomenti affrontati in questa edizione: Alimentazione complementare, Pediatria preventiva e sociale, Sviluppo, Consensus sull’attività sportiva in età evolutiva, Guida pratica di ortodonzia pediatrica per una corretta salute orale. Tra le tematiche protagoniste dell’evento anche il sostegno alla disabilità e la prevenzione dei suicidi tra i giovani: “L’adolescente si ammala poco fisicamente, ma muore troppo”, un commento duro quello di Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, che al termine del convegno affronta il triste primato europeo che vede il suicidio come seconda causa di morte tra gli adolescenti. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Si è chiuso l’evento autunnale della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) ‘Napule è…’, un convegno live streaming che in tre giorni ha coinvolto più di 700 persone, oltre ai 52 esperti tra moderatori e relatori, con 31 eventi, due corsi formativi e sei sessioni tematiche. Tanti gli argomenti affrontati in questa edizione: Alimentazione complementare, Pediatria preventiva e sociale, Sviluppo, Consensus sull’attività sportiva in età evolutiva, Guida pratica di ortodonzia pediatrica per una corretta salute orale. Tra le tematiche protagoniste dell’evento anche il sostegno alla disabilità e la prevenzione dei suicidi tra i giovani: “L’adolescente si ammala poco fisicamente, ma muore troppo”, un commento duro quello di Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, che al termine del convegno affronta il triste primato europeo che vede il suicidio come seconda causa di morte tra gli adolescenti.

stefano_sanni79 : @Antop77 Perdona,ma gli adolescenti di oggi la conoscono? - uvaozio : @Natasha12834 lavorando con gli adolescenti mi viene però da dire che è anche la maturità a essere cambiata, o alme… - speroscherzi_ : Ci tengo a precisare che non è un giudizio 'ah i giovani bla bla' perché se pure gli adulti fanno come cazzo gli pa… - dimigir : @CarloCalenda Può essere, allora, che ieri abbiano votato solo gli adolescenti. Se la replica è quel tweet, non mi… - icarushl : siamo solo due adolescenti che giocano a fare gli adulti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli adolescenti Centro Giovani Fucecchio, al Sottosopra corsi per tutti gli adolescenti gonews Rai3: "Passato e Presente", Mussolini e i Balilla

Roma, 22 set. (askanews) - La "Giovinezza" è stata una delle idee cardine del pensiero fascista, funzionale al programma mussoliniano della creazione dell'Uomo Nuovo. Il Duce reclama per sé tutti i fi ...

SUICIDIO. SIPPS: ADOLESCENTE SI AMMALA POCO E MUORE TROPPO, SERVE COMUNICARE

che al termine del convegno affronta il triste primato europeo che vede il suicidio come seconda causa di morte tra gli adolescenti. “Per far fronte a questa situazione- spiega Di Mauro- è ...

Roma, 22 set. (askanews) - La "Giovinezza" è stata una delle idee cardine del pensiero fascista, funzionale al programma mussoliniano della creazione dell'Uomo Nuovo. Il Duce reclama per sé tutti i fi ...che al termine del convegno affronta il triste primato europeo che vede il suicidio come seconda causa di morte tra gli adolescenti. “Per far fronte a questa situazione- spiega Di Mauro- è ...