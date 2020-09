Giulia Grillo avverte | Senza identità chiara il M5s sparisce

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) “Rischiamo di sparirepolitica e”. È il messaggio dell’ex ministra, in una intervista al Mattino. Il risultato del M5s “deve aprire una profonda riflessione all’interno del Movimento per mettere nero su bianco la questione delle elezioni locali. Nelle realtà locali alcuni sistemi di potere sono difficili da scardinare e proprio da qui i vecchi partiti alimentano la propria forza, ma questa non può essere una scusa per evitare di individuare gli sbagli o le mancanze del M5s”.“Non è più procrastinabile - dice ancora - un confronto costruttivo per analizzare le criticità e le relative responsabilità. Non ho mai nascosto la mia predilezione per un organo collegiale, con il ...