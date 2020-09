Giorgia Meloni | No al proporzionale | elezioni subito

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) “Delusa? E perché mai dovrei esserlo? Abbiamo vinto in una regione roccaforte della sinistra grazie alla guida di Fratelli d’Italia e al centrodestra, una Regione mai governata da noi, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. FdI è l’unico partito che è cresciuto in tutte le regioni al voto: siamo passati dal 6% al 19% nelle Marche, in Liguria raddoppiamo, in Toscana siamo al 14% dal 5%, in Puglia noi più la lista Fitto siamo al 20%. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per contribuire a grandi risultati: il centrodestra governa in 15 Regioni su 20, abbiamo vinto due collegi delle suppletive e uno con un nostro candidato”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, la leader di Fdi, che sulla attesa ‘spallata’ al governo replica:“Io credo che ...