Giordano: "Juventus già cambiata. McKennie, che acquisto. Pirlo ha bisogno di rinforzi" (Di martedì 22 settembre 2020) Antonio Giordano, giornalista, nella sua intervista a 90min Italia, ha parlato del successo della Juventus contro la Sampdoria di Ranieri. Leggi su 90min (Di martedì 22 settembre 2020) Antonio, giornalista, nella sua intervista a 90min Italia, ha parlato del successo dellacontro la Sampdoria di Ranieri.

CapitanAndresGR : #Juventus : Soggiu; Giordano, Caiazzo, D’Auria, Bertucci; Arcangeli, Giai, Musoloni, Carrer; Scarpelli, Beccari.… - eMaxStatman : Here's Juventus Women U19 XI to face Roma in FINAL SCUDETTO: Soggiu - Giordano, Caiazzo, D'Auria, Bertucci - Arcan… - infoitsport : TMW RADIO - Giordano sulla Juventus: 'Pirlo? Gli va data la possibilità di sbagliare' - TMW_radio : ??? #Maracanà Bruno Giordano ??? «L'allenatore fa la differenza nell'arco dei 90', lì deve incidere. Secondo me, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano Juventus TMW RADIO - Giordano sulla Juventus: "Pirlo? Gli va data la possibilità di sbagliare" TUTTO mercato WEB Imolese ancora imbattuta Con la Juve pari di rigore

IMOLESE (3-5-2): Siano (60’Rossi); Pilati (60’Angeli), Rinaldi (60’Cerretti), Carini (60’Boccardi); Rondanini (70’D’Alena), Torrasi (70’Alboni), Provenzano (70’Tonetto), Lombardi (60’Morachioli), Ingr ...

Fortis con il passo giusto Pontassieve cade alla fine

Debutto convincente per Tortelli sulla panchina dei borghigiani: decidono la gara di andata le reti di Cirasella e Guidotti. Azzurri sfortunati negli episodi ...

IMOLESE (3-5-2): Siano (60’Rossi); Pilati (60’Angeli), Rinaldi (60’Cerretti), Carini (60’Boccardi); Rondanini (70’D’Alena), Torrasi (70’Alboni), Provenzano (70’Tonetto), Lombardi (60’Morachioli), Ingr ...Debutto convincente per Tortelli sulla panchina dei borghigiani: decidono la gara di andata le reti di Cirasella e Guidotti. Azzurri sfortunati negli episodi ...