Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore | la nuova compagna somiglia tanto alla Tatangelo

Leggi su controcopertina

(Di martedì 22 settembre 2020)D’Alessio e Annasi sono lasciati ormai da parecchi mesi ma nonostante tutto di loro se ne continua a parlare. Il cantante napoletano sembra aver dimenticato una volta e per tutta la sua ex fidanzata e si parlerebbe di un nuovo amore in vista.è stato insieme ad Anna per tantissimi anni. La loro storia Infatti è durata Ben 14 anni e dopo una crisi avvenuta nel 2017 e poi un ritorno di fiamma, adesso sembra che le cose siano davvero finite per sempre. I due sono stati una coppia non solnella loro vita privata ma anche nel lavoro e insieme hanno scritto tanti successi, ma adesso hanno preso delle strade differenti.D’Alessio e Anna, fine di un grande amore Il loro è stato un rapporto davvero molto intenso e ...