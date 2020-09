Gianni Sperti vuota il sacco su Tina Cipollari | “È innamorata di me…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 22 settembre 2020)e la confessione suNella matta di lunedì 21 settembre 2020,ha voluto dedicare un po’ del suo tempo ai follower. Infatti, lo storico opinionista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande che i seguaci gli hanno posto su Instagram. Prima di iniziare, però, l’ex ballerino ha chiesto a tutti di non fargli delle domande sul dating show di Maria De Filippi perché lui non può dare nessun spoiler. “Non do anticipazioni…Per cui non rispondo a domande su Uomini e Donne…”, ha detto il professionista pugliese. Poi qualcuno gli ha chiesto quanto vuole bene alla sua collega, ormai insieme da circa vent’anni. ...