Ghiaccio marino artico sotto 4 mln kmq per la seconda volta

Roma, 22 set. (Adnkronos/Dpa) - Il Ghiaccio marino artico è sceso sotto i 4 milioni di chilometri quadrati per la seconda volta da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979. A riferirlo il National Snow and Ice Data Center (Nsidc) degli Stati Uniti. Il Ghiaccio ha raggiunto la sua superficie minima annuale di 3,74 milioni di chilometri quadrati il ​​15 settembre e ora si prevede che inizi a espandersi di nuovo con l'inizio dell'autunno e le temperature che cominciano a scendere e il Sole che tramonta prima. Il Ghiaccio marino artico ha una tendenza generale alla contrazione, con le 14 superfici minime annuali più basse che si sono verificate tutte negli ultimi 14 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Ghiaccio marino Piccola era glaciale causata da spostamento di ghiaccio marino nell’Atlantico secondo studio Notizie scientifiche.it Copernicus, Thales Alenia Space porta IRIS a bordo del satellite CRISTAL

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and Space, per sviluppare i due radar al ...

Avviato programma a lungo termine per la topografia dei ghiacci polari con l'altimetro IRIS per la missione CRISTAL del programma Copernicus

Il satellite CRISTAL trasporterà, per la prima volta, un radar altimetro a doppia frequenza nelle bande Ku/Ka per misurare e monitorare lo spessore del ghiaccio marino e lo spessore della neve che lo ...

(Teleborsa) - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto di circa 88 milioni di euro con Airbus Defence and Space, per sviluppare i due radar al ...Il satellite CRISTAL trasporterà, per la prima volta, un radar altimetro a doppia frequenza nelle bande Ku/Ka per misurare e monitorare lo spessore del ghiaccio marino e lo spessore della neve che lo ...