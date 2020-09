GF Vip | la rivelazione choc di Barbara D’Urso lascia senza parole | cosa sta succedendo nel reality

(Di martedì 22 settembre 2020) Iniziano a circolare voci davvero molto strane sul ‘Grande Fratello Vip 5’ e in particolare su due protagonisti delshow, ovvero Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. I due sono stati insieme in passato e, dopo un periodo di grandi litigi, è giunta finalmente la pace. Ma i discorsi che i gieffini hanno fatto tra di loro sono apparse molto particolari. ED’Urso ha fatto alcune aggiunte nella puntata di oggi, martedì 22 settembre, di ‘Pomeriggio 5’. Vediamosta. Si sta infatti parlando di una vera e propria setta e la conduttrice Mediaset ha confermato di aver sentito voci simili da una testimonianza di una terza persona, che avrebbe avuto a che fare con la stessa storia. Al termine della diretta del programma condotto da Alfonso Signorini, Adua e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip rivelazione

Adua Del Vesco è sembrata in un primo momento irremovibile durante il confronto avuto con Massimiliano Morra al GF Vip e ha voluto sapere se una ‘certa cosa’ è stata vera o no, ma l’attore ha negato.Il Grande Fratello Vip 5 comincia ad assumere contorni inquietanti e inaspettati. Dopo la terza puntata Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, attori ed ex fidanzati, si sono riappacificati. Nel corso d ...