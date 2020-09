GF Vip: Fausto Leali è stato squalificato per frasi razziste (Di martedì 22 settembre 2020) Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, il cantante Fausto Leali ha insultato Enock Barwuah, con frasi razziste che gli sono valse la squalifica Ieri, 21 Settembre, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della serata, Fausto Leali è stato squalificato dopo aver pronunciato una parola razzista. Il cantante ha insultato Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, addittandolo come “negro”. Come discutibile spiegazione, egli ha dichiarato: “Nero è un colore, negro è la razza”. Il cantante ha poi continuato, sostenendo che la n word è da sempre esistita nella lingua italiana. Lui stesso, diversi anni fa, compose una ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, il cantanteha insultato Enock Barwuah, conche gli sono valse la squalifica Ieri, 21 Settembre, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della serata,dopo aver pronunciato una parola razzista. Il cantante ha insultato Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, addittandolo come “negro”. Come discutibile spiegazione, egli ha dichiarato: “Nero è un colore, negro è la razza”. Il cantante ha poi continuato, sostenendo che la n word è da sempre esistita nella lingua italiana. Lui stesso, diversi anni fa, compose una ...

Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - lore526 : RT @Corriere: Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - GiuseppeBrandon : ENOCK: EDUCATO, COMPOSTO, GENTILE, UN UOMO DALL'ANIMA BIANCA Grande Fratello Vip, 'perché non hai chiesto scusa?':… - SorrentClaudia : RT @LaStampa: L’interprete di «A chi» si era rivolto a Enock Barwuah, il fratello di Balotelli, utilizzato più volte la N word. https://t.… -