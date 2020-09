GF VIP, critiche per la squalifica di Fausto Leali, Karina: “La Elia ha fatto di peggio, due pesi e due misure” (Di martedì 22 settembre 2020) La squalifica di Fausto Leali dal GF VIP ha riscosso parecchia impopolarità tra gli utenti del web. In molti hanno reputato davvero eccessiva questa decisione, al punto da accusare il conduttore e gli autori di adoperare due pesi e due misure. Tra le persone che hanno difeso il cantante c’è anche Karina Cascella. Quest’ultima ha reputato davvero spropositata la decisione della produzione del reality show ed ha argomentato il suo pensiero facendo un confronto molto interessante. Karina Cascella sulla squalifica di Fausto Leali Ieri sera Fausto Leali è stato protagonista di una squalifica dalla casa del GF VIP. Il motivo risiede nel fatto ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Ladidal GF VIP ha riscosso parecchia impopolarità tra gli utenti del web. In molti hanno reputato davvero eccessiva questa decisione, al punto da accusare il conduttore e gli autori di adoperare duee due misure. Tra le persone che hanno difeso il cantante c’è ancheCascella. Quest’ultima ha reputato davvero spropositata la decisione della produzione del reality show ed ha argomentato il suo pensiero facendo un confronto molto interessante.Cascella sulladiIeri seraè stato protagonista di unadalla casa del GF VIP. Il motivo risiede nel...

zazoomblog : Grande Fratello Vip Denis Dosio scoppia in Lacrime ricordando le critiche degli Haters (VIDEO) - #Grande #Fratello… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Denis Dosio si commuove raccontando come ha vissuto le critiche degli haters: “Ho visto mia madre piang… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #DenisDosio si commuove raccontando come ha vissuto le critiche degli haters: “Ho visto mia madre piang… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio difende Patrizia De Blanck dalle critiche social - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Iconize sulle critiche di Tommaso Zorzi: “Sto male” -