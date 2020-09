‘Gf Vip 5’, Fulvio Abbate lapidario su Tommaso Zorzi: “Personaggio negativo, ha smanie di protagonismo”. E non risparmia nemmeno Elisabetta Gregoraci (Di martedì 22 settembre 2020) Fulvio Abbate pare non aver gradito la nomination di ieri sera. Il giornalista, infatti, è finito al televoto insieme a Franceska Pepe, Matilde Brandi e Massimiliano Morra. L’essere stato tra i meno graditi da parte degli altri coinquilini ha provocato in lui delle reazioni contrastanti. In un primo momento Abbate aveva ringraziato e si era mostrato stranamente lusingato per la nomination. Poco dopo, però, il suo stato d’animo è decisamente cambiato. Appena finita la puntata, Fulvio si è confrontato con alcuni compagni d’avventura e ha confermato la sua opinione nei confronti di Elisabetta Gregoraci, definita da lui ‘una larva’: Mi è dispiaciuto che Elisabetta se la sia presa, si è comportata come ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020)pare non aver gradito la nomination di ieri sera. Il giornalista, infatti, è finito al televoto insieme a Franceska Pepe, Matilde Brandi e Massimiliano Morra. L’essere stato tra i meno graditi da parte degli altri coinquilini ha provocato in lui delle reazioni contrastanti. In un primo momentoaveva ringraziato e si era mostrato stranamente lusingato per la nomination. Poco dopo, però, il suo stato d’animo è decisamente cambiato. Appena finita la puntata,si è confrontato con alcuni compagni d’avventura e ha confermato la sua opinione nei confronti di, definita da lui ‘una larva’: Mi è dispiaciuto chese la sia presa, si è comportata come ...

