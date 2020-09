‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe difesa sui social dopo la sfuriata di Alfonso Signorini. Kikò Nalli non ci sta: “È stata martoriata!” (Video) (Di martedì 22 settembre 2020) Sta facendo molto discutere nelle ultime ore un episodio accaduto ieri nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 5 i cui protagonisti sono stati il conduttore Alfonso Signorini e la modella Franceska Pepe. La gieffina stava discutendo con Tommaso Zorzi e ha provato a dire svariate volte la sua, fino a quando i toni si sono alzati e il conduttore ha sgridato la Pepe rimproverandola di non aver dato modo agli altri di esprimersi e dandole della maleducata: Senti Pepe, un secondo solo. Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare quando ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. È chiaro? ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) Sta facendo molto discutere nelle ultime ore un episodio accaduto ieri nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 5 i cui protagonisti sono stati il conduttoree la modella. La gieffina stava discutendo con Tommaso Zorzi e ha provato a dire svariate volte la sua, fino a quando i toni si sono alzati e il conduttore ha sgridato larimproverandola di non aver dato modo agli altri di esprimersi e dandole della maleducata: Senti, un secondo solo., ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare quando ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. È chiaro? ...

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - AnonymeRai : ? Ascolti tv, il Gf Vip batte lo Speciale Elezioni su Rai1 con il 18,5% di share - zazoomblog : Alfonso Signorini distrugge Franceska Pepe al GF Vip: “Sei maleducata” - #Alfonso #Signorini #distrugge… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera