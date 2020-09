‘Gf Vip 5’, ecco i dati d’ascolto della terza puntata! (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il crollo subito lo scorso venerdì nel confronto diretto con la prima puntata di Tale e Quale Show, il Grande Fratello Vip 5 sembra in ripresa. Ieri sera, infatti, il reality show di Alfonso Signorini ha tenuto incollati al teleschermo 3.000.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata contro Rai Uno che con lo Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 ha conquistato solo 1.214.000 spettatori fermandosi al 7.3% di share. L'articolo ‘Gf Vip 5’, ecco i dati d’ascolto della terza puntata! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il crollo subito lo scorso venerdì nel confronto diretto con la prima puntata di Tale e Quale Show, il Grande Fratello Vip 5 sembra in ripresa. Ieri sera, infatti, il reality show di Alfonso Signorini ha tenuto incollati al teleschermo 3.000.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata contro Rai Uno che con lo Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 ha conquistato solo 1.214.000 spettatori fermandosi al 7.3% di share. L'articolo ‘Gf Vip 5’,d’ascoltoproviene da Isa e Chia.

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - infoitcultura : GF Vip: Fausto Leali squalificato. Duro scontro tra Massimiliano e Adua - infoitcultura : GF Vip: Fausto Leali espulso per razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera