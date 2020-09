Gerry Scotti e la sua rivelazione: “Tutti gli anni faccio un fioretto” (Di martedì 22 settembre 2020) Gerry Scotti rivela di essere molto credente e il motivo del suo fioretto. Anche da ragazzo, il conduttore frequentava l’oratorio Gerry Scotti, all’età di 64 anni rivela al pubblico la sua devozione. Ogni anno, nel mese di maggio, fa un fioretto alla madonna e spiega: “Scelgo qualcosa che mi piace e ne faccio a meno”. … L'articolo Gerry Scotti e la sua rivelazione: “Tutti gli anni faccio un fioretto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020)rivela di essere molto credente e il motivo del suo fioretto. Anche da ragazzo, il conduttore frequentava l’oratorio, all’età di 64rivela al pubblico la sua devozione. Ogni anno, nel mese di maggio, fa un fioretto alla madonna e spiega: “Scelgo qualcosa che mi piace e nea meno”. … L'articoloe la sua: “Tutti gliun fioretto” proviene da YesLife.it.

Domelol96 : @GIGUG1N Chi Vuol Essere Milionario? Quello con Gerry Scotti? Quello in cui una volta dentro sai già di uscire fuor… - GIGUG1N : Io adesso mi iscrivo a Chi Vuol Essere Milionario devo realizzare il mio sogno di incontrare Gerry Scotti e partecipare a un quiz televisivo - giulsxgolden : @gooldenxhs ecco, se quello non fa male io sono gerry scotti - ilGerrino92 : ***2° RECORD STAGIONALE*** in valori assoluti per Gerry Scotti e la sua #CadutaLibera! ?????? Ben 2,8 milioni di tele… - calciepugnii : RT @nikiigahan: Antonio Giovinazzi as Gerry Scotti - italiano doc - amico di tutti, anche di Kimi/Cristiano - non lo si può odiare - cutie… -