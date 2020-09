Germania:pacco sospetto al Bundestag, artificieri sul posto (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - BERLINO, 22 SET - Un pacco sospetto è stato trovato nella posta destinata al Bundestag tedesco. Sul posto sono stati chiamati gli artificieri della polizia di Berlino. Lo riportano diversi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - BERLINO, 22 SET - Unè stato trovato nella posta destinata altedesco. Sulsono stati chiamati glidella polizia di Berlino. Lo riportano diversi ...

(ANSA) - BERLINO, 22 SET - Un pacco sospetto è stato trovato nella posta destinata al Bundestag tedesco. Sul posto sono stati chiamati gli artificieri della polizia di Berlino. Lo riportano diversi ...

I passeggeri seduti nel «trasportino» È l’ora delle Cargo-bike

«Il primo telaio l’ho saldato mettendo insieme tubi di vecchie bici. Come in una storia americana, anche BCargo è nata in un garage: il mio». Giacomo Pratellesi è un padre di 39 anni. Romeo e Luna son ...

«Il primo telaio l'ho saldato mettendo insieme tubi di vecchie bici. Come in una storia americana, anche BCargo è nata in un garage: il mio». Giacomo Pratellesi è un padre di 39 anni. Romeo e Luna son ...